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50 человек пострадали при столкновении поездов в Москве

9 апреля 2017, 07:47

Электропоезд, следовавший по маршруту Москва — Усово, столкнулся с двигавшимся за ним пассажирским поездом Москва — Брест из-за человека, который перебегал железнодорожные пути.

После столкновения пассажирского поезда и пригородной электрички в Москве за медицинской помощью обратились 50 человек. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщает пресс-служба «Российских железных дорог» (РЖД).

При этом в МЧС России уточнили, что госпитализация потребовалась 12 пострадавшим, в их числе двое подростков. Список раненых опубликован на сайте ведомства.

Авария произошла 8 апреля в 22:40 на перегоне станций Фили — Кунцево-2 Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД). По предварительным данным, электропоезд, следовавший по маршруту Москва — Усово, столкнулся с двигавшимся за ним пассажирским поездом Москва — Брест из-за человека, который перебегал железнодорожные пути. Машинист пригородного состава применил экстренное торможение, в это время в него врезался пассажирский поезд.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Twitter / @rianru.

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