Двенадцать человек остаются в больницах после столкновения поездов в Москве

"За помощью обратились 28 человек, в том числе пять детей", — сказал он на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провёл глава МЧС России Владимир Пучков.





Изначально врачи госпитализировали 13 человек, среди которых два ребёнка, уточнил Радченко.





"Один взрослый уже выписан, остаются госпитализированными 12 человек", — заключил он.