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Двенадцать человек остаются в больницах после столкновения поездов в Москве

9 апреля 2017, 06:50

Изначально врачи госпитализировали 13 человек, среди которых два ребёнка, уточнил Радченко.

Московские врачи оказали помощь 28 пострадавшим при столкновении электрички и пассажирского поезда на западе Москвы, сообщил представитель Всероссийского центра медицины катастроф Игорь Радченко, передает РИА Новости.

"За помощью обратились 28 человек, в том числе пять детей", — сказал он на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провёл глава МЧС России Владимир Пучков.

Изначально врачи госпитализировали 13 человек, среди которых два ребёнка, уточнил Радченко.

"Один взрослый уже выписан, остаются госпитализированными 12 человек", — заключил он.


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