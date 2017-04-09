Трамп объяснил Конгрессу цель удара по сирийской авиабазе

7 апреля официальный представитель Белого дома Шон Спайсер выразил уверенность в том, что мировое сообщество считает удар по Сирии надлежащим ответом на химическую атаку в провинции Идлиб.

Президент США Дональд Трамп в субботу, 8 апреля, направил Конгрессу послание, в котором объяснил цель удара крылатыми ракетами по базе ВВС Сирии. Как сообщает The Hill, документ адресован спикеру палаты представителей Полу Райану и временному президенту сената Оррину Хэтчу, передает Lenta.ru.





«Я действовал, исходя из жизненно важных интересов национальной безопасности и внешней политики США в соответствии с моими конституционными полномочиями в качестве Верховного главнокомандующего», — уточнил Трамп. При этом он отметил, что Соединенные Штаты по мере необходимости и целесообразности предпримут дополнительные действия для дальнейшего обеспечения национальных интересов.





7 апреля официальный представитель Белого дома Шон Спайсер выразил уверенность в том, что мировое сообщество считает удар по Сирии надлежащим ответом на химическую атаку в провинции Идлиб. «Большинство стран одобряют приказ президента нанести удар», — заявил он.



