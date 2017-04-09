В Cети появилось видео с места столкновения поезда и электрички в Москве
9 апреля 2017, 07:02
В результате инцидента госпитализировали 12 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.
На западе Москвы на Белорусском направлении Московской железной дороги столкнулись пассажирский поезд сообщением "Москва — Брест" и пригородная электричка, сообщает РИА Новости.
На YouTube появилось видео с места инцидента.
В результате инцидента госпитализировали 12 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.
На месте аварии работают экстренные службы и правоохранительные органы.
Фото: кадр из видео.
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