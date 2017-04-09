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В Cети появилось видео с места столкновения поезда и электрички в Москве

9 апреля 2017, 07:02

В результате инцидента госпитализировали 12 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

На западе Москвы на Белорусском направлении Московской железной дороги столкнулись пассажирский поезд сообщением "Москва — Брест" и пригородная электричка, сообщает РИА Новости.

На YouTube появилось видео с места инцидента.

В результате инцидента госпитализировали 12 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте аварии работают экстренные службы и правоохранительные органы.


Фото: кадр из видео.

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