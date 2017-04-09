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Знаменитые мумии-девы из Помпеи могли быть мужчинами-геями

9 апреля 2017, 08:03

Две знаменитые мумии из Попмеи были мужчинами. Раньше думали, что они женщины, так как они лежат в характерной позе, сейчас появилось предположение, что они геи.

Знаменитые мумии, которые были найдены как бы "в объятиях" друг друга, оказались мужчинами. При этом, как установили археологи, они могли быть любовниками/ Мумии были найдены покрытыми лавой и пеплом, сообщает РЕН ТВ.

Для того чтобы установить половую принадлежность находки, ученые провели высокотехнологичный анализ ДНК и сканирование.

Одному из "любовников" было 18 лет, другому – около 20.

Как отмечает гендиректор объекта Массимо Осанна, "Помпея никогда не перестает удивлять".

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