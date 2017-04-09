Фанаты ФК "Атырау" обматерили футболистов после матча

Игра прошла на стадионе "Судоремонтник" в поселке Балыкшы. Первый тайм соперники сыграли вничью, сообщает портал "Мой город".





У команды из Астаны было несколько нереализованных попыток забить голы, но этого не произошло. Второй тайм обещал закончиться без забитых голов со стороны обеих команд, однако за несколько минут до окончания тайма гол в ворота атыраусцев забил игрок ФК "Астана" Юрий Логвиненко.





После забитого гола болельщики ФК "Атырау" в надежде на ответный гол молчали до самого конца матча. На 49 минуте второго тайма игру продлили еще на 3 минуты, но и это не принесло желаемого гола ФК "Атырау".





После завершения матча толпа болельщиков обрушилась с критикой в адрес игроков атырауской команды. "Такая игра нам не нужна, езжайте домой!" - выкрикивали игрокам фанаты, нецензурно выражаясь в адрес капитана команды Марата Хайруллина.





После матча состоялась пресс-конференция тренеров обеих команд, в ходе которой тренер ФК "Астана" раскритиковал поле стадиона "Судоремонтник".

"Мы хотим хороший футбол и хотим развиваться, но на таких полях нельзя играть. Мы на протяжении 2-3 месяцев перед игрой тренируемся на хороших полях, а когда приезжаем на поля плохого качества, это сказывается на результатах игры. Нет условий для болельщиков, нет условий для игроков, нет нормальной раздевалки. Мы столько денег инвестируем ежегодно в футбол, говорим про Европу, о какой Европе может идти речь, когда здесь такие поля?! Я не говорю только про Атырау, это про весь Казахстан в целом", - рассказал главный тренер ФК "Астана" Станимир Стойлов.

Главный тренер ФК "Атырау" поделился с журналистами, что его подопечные сыграли не из-за плохой подготовки, а исключительно из-за плохой концентрации.

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