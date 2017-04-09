Жители Рио-де-Жанейро впервые написали "Тотальный диктант"

Всего в Бразилии в акции приняли участие 17 человек - девять в Сан-Паулу и восемь в Рио-де-Жанейро

Жители бразильского Рио-де-Жанейро приняли в субботу участие в международной образовательной акции "Тотальный диктант", сообщает ТАСС





В числе желающих проверить свою грамотность оказались представители русскоязычной диаспоры этого города, а также изучающие русский язык студенты местных университетов. Площадкой для написания диктанта стало помещение генерального консульства РФ в Рио-де-Жанейро.





Первым бразильским населенным пунктом, присоединившимся к "Тотальному диктанту", стал Сан-Паулу. Это произошло в прошлом году, и прошедшая в крупнейшем бразильском мегаполисе акция собрала тогда только трех участников.



