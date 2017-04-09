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Жители Рио-де-Жанейро впервые написали "Тотальный диктант"

9 апреля 2017, 08:27

Всего в Бразилии в акции приняли участие 17 человек - девять в Сан-Паулу и восемь в Рио-де-Жанейро

Жители бразильского Рио-де-Жанейро приняли в субботу участие в международной образовательной акции "Тотальный диктант", сообщает ТАСС.

В числе желающих проверить свою грамотность оказались представители русскоязычной диаспоры этого города, а также изучающие русский язык студенты местных университетов. Площадкой для написания диктанта стало помещение генерального консульства РФ в Рио-де-Жанейро.

Первым бразильским населенным пунктом, присоединившимся к "Тотальному диктанту", стал Сан-Паулу. Это произошло в прошлом году, и прошедшая в крупнейшем бразильском мегаполисе акция собрала тогда только трех участников.

"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция в форме диктанта для всех желающих. Впервые он состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета.

За 13 лет существования "Тотальный диктант" превратился в масштабное всемирное событие. В 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 68 стран, ее участниками стали более 145 тысяч человек.

Участвовать в нем может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.

Фото: Сиб.фм



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