В Семее уволили водителей автобусов, которые устроили забастовку

Информация о забастовке общественного транспорта в Семее появилась в социальных сетях, сообщает Устинка LIVE.





Основной причиной не выхода на линию автобусов стало ужасное состояние дорог по улице Би Боранбая





"В Семее по улице Би Боранбая из-за плохой дороги бастуют маршрутки №18", - сообщили семейчане в общественной группе ВКонтакте.





Для выяснения ситуации на место выехали руководство отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог и ТОО "Таксомоторный парк", который является обслуживающей компанией данного маршрута. Как оказалось, все восемь водителей являются частниками, которые работают на субподряде в ТОО "Таксомоторный парк" Семея. Свои действия они не согласовали с арендодателем, за что он их уволил.





"На основании незаконных действий индивидуальных предпринимателей и не исполнения договорных обязательств были расторгнуты договора между восьми хозяевами автобусов и "ТОО Таксомоторный парк", - пояснили в пресс-службе акима города.





Также в пресс-службе добавили, что отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города организовал работу по засыпке аварийных участков по улице Би Боранбая. Напомним, в этом году местные власти пообещали, что наконец приведут в порядок дороги города и даже выделили в два раза больше денег на ремонт, чем в предыдущем году - 200 миллионов тенге. Но хватит ли этих средств, чтобы реабилитировать все улицы Семея - неизвестно.





Фото: социальные сети



