В Семее уволили водителей автобусов, которые устроили забастовку
9 апреля 2017, 08:45
Из-за плохих дорог восемь микроавтобусов маршрута №18 не вышли на линию.
Информация о забастовке общественного транспорта в Семее появилась в социальных сетях, сообщает Устинка LIVE.
Основной причиной не выхода на линию автобусов стало ужасное состояние дорог по улице Би Боранбая
"В Семее по улице Би Боранбая из-за плохой дороги бастуют маршрутки №18", - сообщили семейчане в общественной группе ВКонтакте.
Для выяснения ситуации на место выехали руководство отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог и ТОО "Таксомоторный парк", который является обслуживающей компанией данного маршрута. Как оказалось, все восемь водителей являются частниками, которые работают на субподряде в ТОО "Таксомоторный парк" Семея. Свои действия они не согласовали с арендодателем, за что он их уволил.
"На основании незаконных действий индивидуальных предпринимателей и не исполнения договорных обязательств были расторгнуты договора между восьми хозяевами автобусов и "ТОО Таксомоторный парк", - пояснили в пресс-службе акима города.
Также в пресс-службе добавили, что отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города организовал работу по засыпке аварийных участков по улице Би Боранбая. Напомним, в этом году местные власти пообещали, что наконец приведут в порядок дороги города и даже выделили в два раза больше денег на ремонт, чем в предыдущем году - 200 миллионов тенге. Но хватит ли этих средств, чтобы реабилитировать все улицы Семея - неизвестно.
Фото: социальные сети
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