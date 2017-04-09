Школьник из Кокшетау победил на международном конкурсе в Сочи
9 апреля 2017, 09:14
Мальчик получил лауреата первой степени и специальный при в международном конкурсе национальных культур и фольклора «Народные истоки».
Семиклассник из пригорода Кокшетау, с.Красный Яр, Жандос Жанат покорил Сочи. Мальчик получил лауреата первой степени и специальный при в международном конкурсе национальных культур и фольклора «Народные истоки». Он на конкурсе он был единственным представителем Казахстана, передает корреспондент BNews.kz.
Как рассказала преподаватель Жандоса по вокалу Гульнар Садыкова, на конкурс мальчика пригласила администрация Всероссийского фестивального движения «Территория талантов» после конкурса детского творчества «Бозторғай». Там он занял второе место в номинации «Эстрадный вокал».
На фестивале Жандос исполнил такие хиты, как «Алия» композитора Сейдоллы Байтерекова и «Джамайка» из репертуара Робертино Лоретти.
Международный конкурс собрал около тысячи молодых талантов, но Жандосу удалось покорить жюри редким по красоте и силе тембром голоса, они также отметили его оригинальную манеру исполнения и сценический образ.
В результате мальчик удостоился звания лауреата первой степени в возрастной категории от 13 до 15 лет и специального приза за высокую культуру исполнительского мастерства.
Как рассказала Гульнар Садыкова, в вокальном кружке при школе Жандос занимается с 5 класса.
Кроме того, свой талант подросток развивает и совершенствует в вокальной студии Дома культуры «Кокше» под руководством Жанатказы Дамелгазы.
«Жандос – очень упорный и целеустремленный парень. Я уверен, его ждет большое будущее», - прокомментировал преподаватель.
Сам мальчик отметил, что ему близки народные песни.
«На конкурсе были очень достойный соперники, поэтому я ужасно волновался. Понимая, что страхи и неуверенность сыграют со мной нехорошую шутку, я постарался взять себя в руки. Эта будет одна из самых дорогих моих побед», - признался Жандос Жанат.
Фото: ДК Кокшетау
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