Школьник из Кокшетау победил на международном конкурсе в Сочи

Как рассказала преподаватель Жандоса по вокалу Гульнар Садыкова, на конкурс мальчика пригласила администрация Всероссийского фестивального движения «Территория талантов» после конкурса детского творчества «Бозторғай». Там он занял второе место в номинации «Эстрадный вокал».

На фестивале Жандос исполнил такие хиты, как «Алия» композитора Сейдоллы Байтерекова и «Джамайка» из репертуара Робертино Лоретти.





Международный конкурс собрал около тысячи молодых талантов, но Жандосу удалось покорить жюри редким по красоте и силе тембром голоса, они также отметили его оригинальную манеру исполнения и сценический образ.





В результате мальчик удостоился звания лауреата первой степени в возрастной категории от 13 до 15 лет и специального приза за высокую культуру исполнительского мастерства.





Как рассказала Гульнар Садыкова, в вокальном кружке при школе Жандос занимается с 5 класса.





Кроме того, свой талант подросток развивает и совершенствует в вокальной студии Дома культуры «Кокше» под руководством Жанатказы Дамелгазы.