Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Ксения Собчак выступила с заявлением к Путину

9 апреля 2017, 09:28

Она призвала главу государства переключить внимание спецслужб с бессмысленной борьбы с оппозицией на безопасность страны.

Ксения Собчак обратилась к президенту Владимиру Путину после трагичных событий третьего апреля в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал Дождь.

Она призвала главу государства переключить внимание спецслужб с бессмысленной борьбы с оппозицией на безопасность страны.

"В день теракта вы были в вашем родном городе. И теракт произошел буквально у вас под носом. Не так близко конечно, как убийство Немцова, но все равно очень близко. В этот момент вы увлеченно разговаривали с вашим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Возможно обменивались опытом, как лучше разгонять молодежные митинги...", - начала монолог ведущая.

Собчак вспомнила последние неспокойные события в стране и мире и задала вопрос.

"За несколько дней до этого мы все видели, как выстроившиеся в колонну вооруженные росгвардейцы спасали город от школьников. Но через несколько дней пришли с показательными обысками в сестрорецкую школу и поставили их лицом к стенке, якобы искали у школьников наркотики. Вы уверены, что это правильное распределение сил?", - сказала Ксения Собчак.


Фото: НТВ

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...