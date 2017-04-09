Ксения Собчак выступила с заявлением к Путину
9 апреля 2017, 09:28
Она призвала главу государства переключить внимание спецслужб с бессмысленной борьбы с оппозицией на безопасность страны.
Ксения Собчак обратилась к президенту Владимиру Путину после трагичных событий третьего апреля в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал Дождь.
Она призвала главу государства переключить внимание спецслужб с бессмысленной борьбы с оппозицией на безопасность страны.
"В день теракта вы были в вашем родном городе. И теракт произошел буквально у вас под носом. Не так близко конечно, как убийство Немцова, но все равно очень близко. В этот момент вы увлеченно разговаривали с вашим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Возможно обменивались опытом, как лучше разгонять молодежные митинги...", - начала монолог ведущая.
Собчак вспомнила последние неспокойные события в стране и мире и задала вопрос.
"За несколько дней до этого мы все видели, как выстроившиеся в колонну вооруженные росгвардейцы спасали город от школьников. Но через несколько дней пришли с показательными обысками в сестрорецкую школу и поставили их лицом к стенке, якобы искали у школьников наркотики. Вы уверены, что это правильное распределение сил?", - сказала Ксения Собчак.
Фото: НТВ
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852759-f696c2360244f280cb643307f8fe4998
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...