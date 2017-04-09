Женщина родила на высоте 13 километров

Девочка появилась на свет в лайнере компании Turkish Airlines, который следовал из Гвинеи в Турцию.

Уроженка Гвинеи Диаби Нафи родила ребёнка на борту самолёта авиакомпании Turkish Airlines, сообщает Life.ru.





Новорождённая девочка, которую назвали Кадижу, появилась на свет на высоте 13 тысяч метров.





Самолёт выполнял рейс по маршруту Конакри (Гвинея) — Уагадугу (Буркина-Фасо) — Стамбул (Турция), девочка появилась на свет в то время, когда лайнер пролетал над Мали. После посадки мать и ребёнка доставили в больницу Буркина-Фасо.











