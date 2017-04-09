Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Женщина родила на высоте 13 километров

9 апреля 2017, 09:44

Девочка появилась на свет в лайнере компании Turkish Airlines, который следовал из Гвинеи в Турцию.

Уроженка Гвинеи Диаби Нафи родила ребёнка на борту самолёта авиакомпании Turkish Airlines, сообщает Life.ru.

Новорождённая девочка, которую назвали Кадижу, появилась на свет на высоте 13 тысяч метров.

Самолёт выполнял рейс по маршруту Конакри (Гвинея) — Уагадугу (Буркина-Фасо) — Стамбул (Турция), девочка появилась на свет в то время, когда лайнер пролетал над Мали. После посадки мать и ребёнка доставили в больницу Буркина-Фасо.




Фото: Turkish Airlines

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...