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Известный белорусский певец Роман Волознев ранен при столкновении поездов

9 апреля 2017, 10:04

У певца диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рана правой височной области и перелом рёбер.

Популярный белорусский певец Роман Волознев пострадал в результате столкновения электрички с поездом. 20-летний исполнитель находился в числе пассажиров поезда Москва — Брест, сообщает Life.ru.

Сообщается, что прибывшие на место врачи скорой помощи госпитализировали Романа с множеством травм. У певца диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рану правой височной области и перелом рёбер.

Как стало известно, Роман Волознев провёл в столице несколько дней.

Исполнитель обрёл популярность ещё в возрасте десяти лет, став одним из сильнейших певцов на национальном отборе на Детское Евровидение в Белоруссии с песней "Лети". Он также является победителем множества музыкальных конкурсов.

Фото: социальные сети

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