Известный белорусский певец Роман Волознев ранен при столкновении поездов

У певца диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рана правой височной области и перелом рёбер.

Популярный белорусский певец Роман Волознев пострадал в результате столкновения электрички с поездом. 20-летний исполнитель находился в числе пассажиров поезда Москва — Брест, сообщает Life.ru.





Сообщается, что прибывшие на место врачи скорой помощи госпитализировали Романа с множеством травм. У певца диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рану правой височной области и перелом рёбер.





Как стало известно, Роман Волознев провёл в столице несколько дней.





Исполнитель обрёл популярность ещё в возрасте десяти лет, став одним из сильнейших певцов на национальном отборе на Детское Евровидение в Белоруссии с песней "Лети". Он также является победителем множества музыкальных конкурсов.



