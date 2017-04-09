В Стокгольме полиция задержала трёх человек по подозрению в причастности к теракту

По словам очевидцев, среди задержанных двое мужчин и одна девушка.

Полиция Стокгольма провела антитеррористическую операцию на юге города, в результате которой были задержаны три предполагаемых сообщника преступника, совершившего наезд на людей на грузовике 7 апреля, сообщает RT





Как сообщает Aftonbladet, полицейский рейд прошёл в районе Кунгсхольмен, где ранее задержали предполагаемого исполнителя теракта — 39-летнего гражданина Узбекистана.





По словам очевидцев, среди задержанных двое мужчин и одна девушка.





Отмечается, что полицейские также провели обыск в квартире предполагаемого террориста и изъяли оттуда ноутбук.





Ранее сообщалось, что задержанный после теракта в Стокгольме оказался гражданином Узбекистана.



