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В Стокгольме полиция задержала трёх человек по подозрению в причастности к теракту

9 апреля 2017, 10:29

По словам очевидцев, среди задержанных двое мужчин и одна девушка.

Полиция Стокгольма провела антитеррористическую операцию на юге города, в результате которой были задержаны три предполагаемых сообщника преступника, совершившего наезд на людей на грузовике 7 апреля, сообщает RT.

Как сообщает Aftonbladet, полицейский рейд прошёл в районе Кунгсхольмен, где ранее задержали предполагаемого исполнителя теракта — 39-летнего гражданина Узбекистана.

По словам очевидцев, среди задержанных двое мужчин и одна девушка.

Отмечается, что полицейские также провели обыск в квартире предполагаемого террориста и изъяли оттуда ноутбук.

Ранее сообщалось, что задержанный после теракта в Стокгольме оказался гражданином Узбекистана.

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Фото: РИА Новости


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