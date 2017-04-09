В Стокгольме полиция задержала трёх человек по подозрению в причастности к теракту
9 апреля 2017, 10:29
По словам очевидцев, среди задержанных двое мужчин и одна девушка.
Полиция Стокгольма провела антитеррористическую операцию на юге города, в результате которой были задержаны три предполагаемых сообщника преступника, совершившего наезд на людей на грузовике 7 апреля, сообщает RT.
Как сообщает Aftonbladet, полицейский рейд прошёл в районе Кунгсхольмен, где ранее задержали предполагаемого исполнителя теракта — 39-летнего гражданина Узбекистана.
По словам очевидцев, среди задержанных двое мужчин и одна девушка.
Отмечается, что полицейские также провели обыск в квартире предполагаемого террориста и изъяли оттуда ноутбук.
Ранее сообщалось, что задержанный после теракта в Стокгольме оказался гражданином Узбекистана.
Все новости по теме смотрите здесь.
Фото: РИА Новости
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852762-342d085b0fc760c7f4919fc159a2996d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...