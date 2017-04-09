Британец пообещал преподать урок Жакиянову

Британский боксер Пол Батлер (23-1, 12 КО) поделился мнением о своем возможном сопернике — казахстанце Жанате Жакиянове (27-1, 18 КО), сообщает Sports.kz.





"Жанат — хороший парень. Он сильный, но еще сырой. Впрочем, стоит отдать ему должное за тяжелый бой с Роши Уорреном в США, но он прошел через это. Он победил сердцем и мужеством. Я никогда не спарринговал с ним, но знаю парней, которые спарринговали. В плане боксерских навыков он не самый лучший, так что я преподам ему урок!" — заявил Батлер в интервью Worldboxingnews.net.





Свой следующий бой Батлер проведет 8 апреля в Манчестере. Его соперником станет аргентинец Карлос Рубен Дарио Руис (21-9, 10 КО). Ожидается, что затем Пол встретится либо с Жакияновым, либо со своим соотечественником Джейми Макдоннеллом (29-2-1, 13 КО).



