За выброшенный окурок жителя Актау арестовали на 5 суток

Как выяснилось, жителя Актау уже штрафовали за аналогичное нарушение в течение года, однако для него это не стало уроком, передает Тумба





Специализированный административный суд Актау рассмотрел дело об административном правонарушении по части 2 статьи 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания) в отношении гражданина А.





"В ходе судебного разбирательства было установлено, что мужчину в марте текущего года уже привлекали к ответственности за мелкое хулиганство. Он выбросил на улице окурок сигареты", - сообщает пресс-служба специализированного административного суда Актау.





Постановлением суда А. признан виновным по части 2 статьи 434 КоАП Республики Казахстан и подвергнут административному аресту сроком на 5 суток.



