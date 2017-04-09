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За выброшенный окурок жителя Актау арестовали на 5 суток

9 апреля 2017, 11:45

Специализированный административный суд Актау рассмотрел дело об административном правонарушении по части 2 статьи 434 Кодекса Республики Казахстан.

Как выяснилось, жителя Актау уже штрафовали за аналогичное нарушение в течение года, однако для него это не стало уроком, передает Тумба.

Специализированный административный суд Актау рассмотрел дело об административном правонарушении по части 2 статьи 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания) в отношении гражданина А.

"В ходе судебного разбирательства было установлено, что мужчину в марте текущего года уже привлекали к ответственности за мелкое хулиганство. Он выбросил на улице окурок сигареты", - сообщает пресс-служба специализированного административного суда Актау.

Постановлением суда А. признан виновным по части 2 статьи 434 КоАП Республики Казахстан и подвергнут административному аресту сроком на 5 суток.


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