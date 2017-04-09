Госсекретарь США отметил важность сирийских переговоров в Астане

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал важными все проводимые переговоры по ситуации в Сирии, в том числе, в Астане, с участием всех сторон конфликта.

Он отметил, что переговоры позволят запустить политический процесс по урегулированию столкновений.





"Очевидно, что для этого требуется участие режима при поддержке его союзников. Мы надеемся, что Россия решит сыграть конструктивную роль, поддержав прекращение огня через свои переговоры в Астане, а также в конечном счете через Женеву", — заявил Тиллерсон в интервью CBS. Пятый раунд переговоров под эгидой ООН завершился в Женеве 31 марта. Два независимых друг от друга источника сообщили ранее РИА Новости, что новый раунд переговоров в Женеве запланирован на середину мая, после встречи по Сирии в Астане. Очередной раунд переговоров в Астане состоится 3-4 мая.



