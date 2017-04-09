Ученые: люди с мутациями в генах не могут рано засыпать

Исследователи считают, что сдвиг времени сна вызван мутациями в гене CRY1, связанном с регуляцией циркадных ритмов человека. Как подсчитали ученые, эта разновидность единицы наследственности отвечает за проблемы со сном у примерно 1,3 процента популяции современных европейцев.





Людям с мутациями в CRY1 следует придерживаться режима дня, учитывающего сдвиг в циркадных ритмах, советуют специалисты.