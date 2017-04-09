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Ученые: люди с мутациями в генах не могут рано засыпать

9 апреля 2017, 12:30

Людям с мутациями в CRY1 следует придерживаться режима дня, учитывающего сдвиг в циркадных ритмах, советуют специалисты.

Американские и турецкие генетики установили одну из возможных причин того, что некоторые люди предпочитают поздно засыпать и не любят ранее пробуждение, пишет РИА Новости.

Исследователи считают, что сдвиг времени сна вызван мутациями в гене CRY1, связанном с регуляцией циркадных ритмов человека. Как подсчитали ученые, эта разновидность единицы наследственности отвечает за проблемы со сном у примерно 1,3 процента популяции современных европейцев.

Людям с мутациями в CRY1 следует придерживаться режима дня, учитывающего сдвиг в циркадных ритмах, советуют специалисты.

Фото: РИА Новости

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