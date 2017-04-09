Православные христиане встречают Вербное воскресенье
9 апреля 2017, 13:01
Главный атрибут этого праздника – веточки вербы.
Православная церковь празднует один из главных двунадесятых христианских праздников – Вход Господень в Иерусалим, в народе прозванный Вербным Воскресеньем.
Главный атрибут этого праздника – веточки вербы. Их освящают в храмах и несут домой, где верба простоит целый год, до следующего праздника. В этот великий праздник дается послабление в посте – разрешается есть рыбу.
Евангельские события этого дня рассказывают о том, как после воскрешения своего друга Лазаря Иисус Христос отправляется с учениками в Иерусалим. Въезжает в город он на молодом осле. Здесь его встречают уже как Мессию: жители города вышли ему навстречу, постилали на его пути свои одежды и пальмовые ветви.
После этого любимого народом праздника начинается последняя и самая строгая неделя Великого поста, которая называется Страстная седмица.
Источник: Sputnik.kz
Фото: Sputnik.kz
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