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Православные христиане встречают Вербное воскресенье

9 апреля 2017, 13:01

Главный атрибут этого праздника – веточки вербы.

Православная церковь празднует один из главных двунадесятых христианских праздников – Вход Господень в Иерусалим, в народе прозванный Вербным Воскресеньем.

Главный атрибут этого праздника – веточки вербы. Их освящают в храмах и несут домой, где верба простоит целый год, до следующего праздника. В этот великий праздник дается послабление в посте – разрешается есть рыбу.

Евангельские события этого дня рассказывают о том, как после воскрешения своего друга Лазаря Иисус Христос отправляется с учениками в Иерусалим. Въезжает в город он на молодом осле. Здесь его встречают уже как Мессию: жители города вышли ему навстречу, постилали на его пути свои одежды и пальмовые ветви.

После этого любимого народом праздника начинается последняя и самая строгая неделя Великого поста, которая называется Страстная седмица.

Источник: Sputnik.kz

Фото: Sputnik.kz


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