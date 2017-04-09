Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Турции разбился воздушный шар с туристами

9 апреля 2017, 13:27

Причиной аварии стало столкновение аэростата с высоковольтными проводами из-за сильного ветра.

Воздушный шар с туристами потерпел крушение неподалеку от турецкого города Невшехир (популярный у путешественников регион Каппадокия). Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщает Lenta.ru.

Причиной аварии стало столкновение аэростата с высоковольтными проводами из-за сильного ветра. В результате случившегося погиб один человек, не менее 20 пострадали. Они госпитализированы в близлежащие больницы.

О национальности туристов Hurriyet не сообщает. В то же время РИА Новости со ссылкой на представителя полиции провинции Невшехир уточняет, что погиб путешественник из Франции. Среди других пассажиров воздушного шара были французы, колумбийцы и турки. Россиян среди пострадавших нет.

В середине марта сообщалось, что в Турции в результате жесткой посадки трех воздушных шаров пострадали 49 туристов из Китая и Европы. Инцидент также произошел во время полета над Каппадокией. Девять пострадавших были госпитализированы с переломами. Остальные отдыхающие получили незначительные травмы.

Каппадокия — историческое название местности на востоке Малой Азии на территории современной Турции. Регион примечателен ландшафтом вулканического происхождения, древними подземными городами и пещерными монастырями. На его территории находится Национальный парк Гёреме, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Reuters

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...