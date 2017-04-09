Гонщики "Астаны" примут участие в престижной гонке "Париж - Рубэ"
9 апреля 2017, 13:51
Знаменитая классическая однодневка пройдет во Франции сегодня, 9 апреля.
Гонщики "Астаны" примут участие в знаменитой монументальной классической гонке "Париж - Рубэ", которая входит в календарь Мирового Тура, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт казахстанской велокоманды.
Знаменитая классическая однодневка пройдет во Франции сегодня, 9 апреля.
Состав "Астаны": Матти Брешель, Жандос Бижигитов, Лауренс Де Вриз, Дмитрий Груздев, Арман Камышев, Трульс Корсет, Риккардо Минали и Руслан Тлеубаев.
Спортивные директоры: Ларс Михаэльсен и Стефано Занини.
Фото: astanaproteam.kz
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