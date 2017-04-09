Полиция Темиртау объявила в розыск шестерых террористов-вербовщиков

Их возраст - от 23 до 33 лет.

Объявлены в международный розыск шестеро жителей Темиртау, которым вменяется создание террористической группировки и массовая вербовка жителей Темиртау для их отправки в военные точки мира, где идут войны, передает корреспондент МИА «Казинформ».





"Статус всех шестерых разыскиваемых - «уголовные преступники». Они состоят на учете в органах внутренних дел как лица, причастные к преступлениям террористической направленности", - сообщили в Восточном отделе полиции УВД Темиртау.





Полиция гарантирует вознаграждение и анонимность за сведения о местонахождении шестерых разыскиваемых. Их возраст - от 23 до 33 лет.







