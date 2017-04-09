Даниал Ахметов извинился за фальшивые цены на ярмарке
9 апреля 2017, 14:07
Аким ВКО пообещал наказать своих подчиненных, ответственных за социальные ярмарки.
Даниал Ахметов извинился за фальшивые цены на ярмарке и отметил, что организаторам не нужно устраивать шоу и обманывать людей, сообщает Устинка LIVE.
Даниал Ахметов посетил ярмарку выходного дня, организованную сегодня в Усть-Каменогорске предпринимателями Глубоковского района, чтобы проконтролировать цены на реализуемую продукцию. Он выявил, что стоимость мяса, указанная на ценниках, не соответствовала действительности. Это подтвердили и горожане, которые пожаловались акиму.
"Написано 1300 тенге за килограмм говядины, но при покупке торговцы говорят, что цена на мясо 1500, а то и 1800 тенге", – сказала пенсионерка. Глава региона поручил своему заместителю Дуйсенгазы Мусину разобраться в ситуации и навести порядок в ценах.
"Устраиваем ярмарки, декларируем разумную цену, но я выявил, что на самом деле она другая. К сожалению, мой заместитель и аким района говорят совершенно иное. Я удостоверился в том, что правда на стороне людей. Им продают дороже. Зачем заниматься обманом? За это они понесут наказание. Не нужно устраивать шоу и обманывать людей. Приношу извинения землякам, которых фактически обманули. Разберусь со своими подчиненными. Мы не должны допускать дискредитации государственной политики социальной поддержки", - сказал Даниал Ахметов.
Фото: Устинка Live
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