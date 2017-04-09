Даниал Ахметов извинился за фальшивые цены на ярмарке

Даниал Ахметов посетил ярмарку выходного дня, организованную сегодня в Усть-Каменогорске предпринимателями Глубоковского района, чтобы проконтролировать цены на реализуемую продукцию. Он выявил, что стоимость мяса, указанная на ценниках, не соответствовала действительности. Это подтвердили и горожане, которые пожаловались акиму.





"Написано 1300 тенге за килограмм говядины, но при покупке торговцы говорят, что цена на мясо 1500, а то и 1800 тенге", – сказала пенсионерка. Глава региона поручил своему заместителю Дуйсенгазы Мусину разобраться в ситуации и навести порядок в ценах.



