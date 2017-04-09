Сын Кости Цзю выиграл третий бой в профи
9 апреля 2017, 14:38
В следующем месяце у него запланировано еще два боя.
Сын бывшего чемпиона мира в суперлегком весе Константина Цзю Тимофей Цзю (3-0, 2 КО) одержал третью победу на профессиональном ринге, сообщает Vesti.kz.
Поединок состоялся в Австралии. Встреча против новозеландца Бена Нельсона завершилась победой Цзю техническим нокаутом в третьем раунде. За последние пять месяцев это уже третий бой Тима Цзю на профессиональном ринге. Интересно, что в следующем месяце у него запланированы сразу два боя.
6 мая Тимофей Цзю встретится с новозеландцем Айваном Си (3-6-1, 3 КО), а уже 27-го - с австралийцем Уиллом Парсонсом (8-2, 2 КО).
Фото: vesti.ru
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