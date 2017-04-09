Сын Кости Цзю выиграл третий бой в профи

В следующем месяце у него запланировано еще два боя.

Сын бывшего чемпиона мира в суперлегком весе Константина Цзю Тимофей Цзю (3-0, 2 КО) одержал третью победу на профессиональном ринге, сообщает Vesti.kz.





Поединок состоялся в Австралии. Встреча против новозеландца Бена Нельсона завершилась победой Цзю техническим нокаутом в третьем раунде. За последние пять месяцев это уже третий бой Тима Цзю на профессиональном ринге. Интересно, что в следующем месяце у него запланированы сразу два боя.





6 мая Тимофей Цзю встретится с новозеландцем Айваном Си (3-6-1, 3 КО), а уже 27-го - с австралийцем Уиллом Парсонсом (8-2, 2 КО).



