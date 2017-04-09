Нижнее белье в стиле диснеевских принцесс вызвало шквал негодования
9 апреля 2017, 15:04
Некоторые люди не против того, что образ героинь из их детства «вырос», другие же серьезно обеспокоены тем, что детские фильмы используют таким образом.
Одно дело — одеваться в сказочные и пышные платья, мечтая стать принцессой из мультфильма Диснея, другое дело — раздеваться как диснеевская принцесса… На сайте одного онлайн-магазина появилась коллекция нижнего белья в стиле мультяшных персонажей. И люди испытывают по этому поводу смешанные чувства.
Пока в наличии есть шесть комплектов а-ля принцесса из мультфильма, еще четыре на подходе. Нижнее белье продается по доступным ценам — от 30 долларов за комплект. Хоть оно и создано по мотивам детских мультфильмов, выглядит совсем по-взрослому — шелк, прозрачные ткани и кружева.
Принцесса Жасмин из мультфильма «Аладдин».
Белоснежка из мультфильма «Белоснежка и семь гномов».
Покахонтас из одноименного мультфильма.
Ариэль из мультфильма «Русалочка».
Принцесса Эльза из мультфильма «Холодное сердце».
Белль из мультфильма «Красавица и чудовище».
Золушка.
Принцесса Аврора из мультфильма «Спящая красавица».
Злая Королева из мультфильма «Белоснежка и семь гномов».
Источник: BigPicture
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