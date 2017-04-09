Нижнее белье в стиле диснеевских принцесс вызвало шквал негодования

Некоторые люди не против того, что образ героинь из их детства «вырос», другие же серьезно обеспокоены тем, что детские фильмы используют таким образом.

Одно дело — одеваться в сказочные и пышные платья, мечтая стать принцессой из мультфильма Диснея, другое дело — раздеваться как диснеевская принцесса… На сайте одного онлайн-магазина появилась коллекция нижнего белья в стиле мультяшных персонажей. И люди испытывают по этому поводу смешанные чувства.





Пока в наличии есть шесть комплектов а-ля принцесса из мультфильма, еще четыре на подходе. Нижнее белье продается по доступным ценам — от 30 долларов за комплект. Хоть оно и создано по мотивам детских мультфильмов, выглядит совсем по-взрослому — шелк, прозрачные ткани и кружева.









Принцесса Жасмин из мультфильма «Аладдин».









Белоснежка из мультфильма «Белоснежка и семь гномов».









Покахонтас из одноименного мультфильма.









Ариэль из мультфильма «Русалочка».









Принцесса Эльза из мультфильма «Холодное сердце».









Белль из мультфильма «Красавица и чудовище».









Золушка.









Принцесса Аврора из мультфильма «Спящая красавица».









Злая Королева из мультфильма «Белоснежка и семь гномов».



