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Нижнее белье в стиле диснеевских принцесс вызвало шквал негодования

9 апреля 2017, 15:04

Некоторые люди не против того, что образ героинь из их детства «вырос», другие же серьезно обеспокоены тем, что детские фильмы используют таким образом.

Одно дело — одеваться в сказочные и пышные платья, мечтая стать принцессой из мультфильма Диснея, другое дело — раздеваться как диснеевская принцесса… На сайте одного онлайн-магазина появилась коллекция нижнего белья в стиле мультяшных персонажей. И люди испытывают по этому поводу смешанные чувства.

Пока в наличии есть шесть комплектов а-ля принцесса из мультфильма, еще четыре на подходе. Нижнее белье продается по доступным ценам — от 30 долларов за комплект. Хоть оно и создано по мотивам детских мультфильмов, выглядит совсем по-взрослому — шелк, прозрачные ткани и кружева.


Принцесса Жасмин из мультфильма «Аладдин».


Белоснежка из мультфильма «Белоснежка и семь гномов».


Покахонтас из одноименного мультфильма.


Ариэль из мультфильма «Русалочка».


Принцесса Эльза из мультфильма «Холодное сердце».


Белль из мультфильма «Красавица и чудовище».


Золушка.


Принцесса Аврора из мультфильма «Спящая красавица».



Злая Королева из мультфильма «Белоснежка и семь гномов».

Источник: BigPicture

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