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Казахстанцев среди пострадавших от столкновения поездов в Москве нет - МЧС РФ

9 апреля 2017, 15:23

В результате столкновения поездов с рельсов сошли несколько вагонов электропоезда и секция локомотива пассажирского поезда.

Казахстанцев среди пострадавших от столкновения поезда сообщением «Москва - Брест» и электрички нет. Об этом МИА "Казинформ" сообщили в Главном Управлении МЧС России по городу Москве.

Напомним, на западе Москвы произошло столкновение двух поездов: пассажирского поезда дальнего следования «Москва» - Брест и пригородного поезда «Вязьма-Москва». В результате столкновения поездов с рельсов сошли несколько вагонов электропоезда и секция локомотива пассажирского поезда.

По последним данным, в результате транспортного происшествия за медицинской помощью обратились 50 человек, 12 из них госпитализированы в медицинские учреждения российской столицы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту столкновения двух поездов по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

Фото: МИА "Казинформ"


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