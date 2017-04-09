Телеведущая из Индии прочитала новость о смерти мужа в прямом эфире

Как отмечает издание, ведущая поняла, что речь идет о ее супруге, который отправился в поездку по тому же маршруту и на автомобиле той же марки, уже в прямом эфире, но сдержанно дочитала текст до конца.





После эфира Каур вышла из студии и перезвонила корреспонденту, который подтвердил, что ее супруг погиб. Только тогда женщина потеряла самообладание.





"Это страшно сложная ситуация для любого человека. Но Суприт удалось обуздать тревогу и остаться собранной. Она показала образцовую преданность работе. Мы гордимся ей", — заявил изданию один из сотрудников канала.