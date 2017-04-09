Число жертв взрыва в церкви в египетской Танте возросло до 30
9 апреля 2017, 16:04
Ранее сообщалось о 25 погибших и более 50 пострадавших.
Число жертв взрыва в церкви египетского города Танта возросло до 30. Об этом сообщает телеканал "Аль-Маядин", передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о 25 погибших и более 50 пострадавших.
Мощный взрыв прогремел в воскресенье утром во время церковной службы в церкви города Танта провинции Гарбия в Египте. По предварительной информации, взрывное устройство большой мощности взорвалось в зале для молящихся. По словам очевидцев, взрыв осуществил смертник.
По информации СМИ, за взрывом в церкви последовал взрыв в районе полицейского тренировочного центра Танты. Там, как сообщают египетские СМИ, погиб один полицейский. Другие СМИ опровергают информацию о втором взрыве.
Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, район взрыва оцеплен. Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился открыть военные госпитали для приема пострадавших.
Маргарита Кислова.
Фото: Twitter/Adel El-Adawy.
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