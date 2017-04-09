Не хочу учиться: Полиция разыскала без вести пропавшую студентку из Темиртау
9 апреля 2017, 16:24
Несовершеннолетняя в феврале ушла из общежития и назад не вернулась.
Полиция Темиртау нашла 16-летнюю студентку темиртауского политехнического колледжа, которая с 10 февраля числилась без вести пропавшей, сообщает Казинформ.
Несовершеннолетняя в феврале ушла из общежития и назад не вернулась. Сотрудники отдела уголовного розыска нашли ее у знакомых. Полицейским она рассказала, что не хочет учиться в колледже и вообще не нуждается в получении образования.
Полицейские Восточного отдела полиции УВД Темиртау вернули ее в общежитие.
«Девушка - сирота, воспитанница детского дома. Мы убеждаем ее, что образование и специальность поможет ей получить профессию, которая в будущем даст ей возможность зарабатывать на жизнь», - говорит заместитель директора колледжа по воспитательной работе Кайрат Оспанов.
Несмотря на негативное отношение девушки к учебе, администрация колледжа не стала ее отчислять. Девушка по-прежнему живет в общежитии и посещает занятия.
«Комиссия при акимате по защите прав несовершеннолетних рассмотрит вопрос в отношении нее как лица, уклоняющегося от обучения. При худшем сценарии ее могут отправить в спецшколу для трудных подростков. В учреждении для несовершеннолетних с девиантным поведением есть условия для обучения и проживания», - отметил Кайрат Оспанов.
Как дополнила заместитель директора колледжа по учебной работе Батима Аскарова, девочка доставляет хлопоты не только полиции, но и педагогам.
«Она не учится. Не хочет. Занятия посещает редко. Мы душой болеем за каждого учащегося, поскольку среди наших воспитанников есть сироты», - говорит Батима Аскарова.
Айжан Алданышева.
Фото: azh.kz.
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