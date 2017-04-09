Девушке с имплантами груди едва не запретили драться

Сама девушка была не очень рада тому, что все обсуждали перед боем ее грудь.

Поединок бойцов наилегчайшего веса Синтии Карвильо и Перл Гонсалес в рамках вечера UFC 210 оказался накануне под угрозой срыва – Атлетическая комиссия Нью-Йорка отказывалась допускать Гонсалес к участию в бое из-за наличия у нее имплантов груди, сообщает сообщает Sports.ru





Такое правило действует для женщин-боксеров, выступающих в штате Нью-Йорк. При этом несколько девушек-бойцов с грудными имплантами без проблем выступают по правилам ММА в Калифорнии и Неваде.





О возможной отмене поединка написали несколько журналистов, но официальные лица UFC выступили с опровержением.





«ХВАТИТ читать всякие сайты. Если информация нами не подтверждена, значит, это неправда. БОЙ БУДЕТ!!!» – написал в твиттере президент UFC Дэйна Уайт.





STOP listening to web sites and whoever. If u don't hear it from us it's probably not true. THIS FIGHT IS ON!!!! pic.twitter.com/tnbzWyAz5w — Dana White (@danawhite) 7 апреля 2017 г.





«Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк подтверждает, что Перл Гонсалес была допущена до боя после «тщательного осмотра и разбирательства, включающего беседу с лечащим врачом», – написал в твиттере журналист ESPN Бретт Окамото.





Перл Гонсалес 30 лет. Как профессионал она провела в ММА 7 боев – 6 побед, 1 поражение. Поединок против Синтии Калвильо должен был стать для нее первым в UFC.





Сама девушка была не очень рада тому, что все обсуждали перед боем с Синтией Калвильо ее грудь.





– Я никогда не скрывала от организаторов боев наличия грудных имплантов. Во всех моих медицинских документах это указано. Поэтому была удивлена, что эта тема подняла такой шум. И это меня не очень радует, потому что хочу, чтобы люди в первую очередь оценивали мои бойцовские качества. И завтра в октагоне докажу, что в первую очередь я талантливый боец, а не «та самая девушка, которая дерется с грудными имплантами».





Публикация от Pearl Gonzalez (@pearlgonzalez) Янв 31 2017 в 5:46 PST





Дебютный бой в UFC получился для Гонсалес неудачным – она проиграл после удушающего приема в третьем раунде.