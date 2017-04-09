У церкви в Александрии прогремел взрыв
9 апреля 2017, 17:13
Взрыв произошел у дверей церкви.
Взрыв прогремел у церкви в городе Александрия в Египте. Об этом сообщил египетский телеканал "Он-ТВ", передает РИА Новости.
Как сообщает издание "Аль-Ватан", взрыв произошел у дверей церкви.
Ранее в воскресенье мощный взрыв прогремел во время службы в церкви города Танта. Погибли 30 человек. За взрывом в церкви последовал взрыв в районе полицейского тренировочного центра Танты.
Маргарита Кислова.
Фото: Надим Зуауи.
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