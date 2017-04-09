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У церкви в Александрии прогремел взрыв

9 апреля 2017, 17:13

Взрыв произошел у дверей церкви.

Взрыв прогремел у церкви в городе Александрия в Египте. Об этом сообщил египетский телеканал "Он-ТВ", передает РИА Новости.

Как сообщает издание "Аль-Ватан", взрыв произошел у дверей церкви.

Ранее в воскресенье мощный взрыв прогремел во время службы в церкви города Танта. Погибли 30 человек. За взрывом в церкви последовал взрыв в районе полицейского тренировочного центра Танты.

Маргарита Кислова.

Фото: Надим Зуауи.

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