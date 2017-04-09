Полиция Швеции арестовала еще одного подозреваемого по делу о теракте в Стокгольме, когда при наезде грузовика погибли четыре человека. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на суд, передает Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на суд, передает РИА Новости





"Полиция арестовала человека и назначила ему общественного защитника", — заявила судья стокгольмского окружного суда Хельга Хульманн.





Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину в одном из бутиков в микрорайоне Мэрста. По данным источников издания, 39-летний мужчина был одет так же, как и разыскиваемый полицией подозреваемый. У него были ссадины, и в связи с задержанием он якобы сообщил, что является виновным в совершении теракта в Стокгольме. На одежде мужчины обнаружили осколки стекла.





В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Ahlens.





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