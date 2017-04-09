Полиция Швеции арестовала еще одного подозреваемого по делу о теракте
9 апреля 2017, 18:13
Ранее полиция задержала мужчину в одном из бутиков в микрорайоне Мэрста.
Полиция Швеции арестовала еще одного подозреваемого по делу о теракте в Стокгольме, когда при наезде грузовика погибли четыре человека. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на суд, передает РИА Новости.
"Полиция арестовала человека и назначила ему общественного защитника", — заявила судья стокгольмского окружного суда Хельга Хульманн.
Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину в одном из бутиков в микрорайоне Мэрста. По данным источников издания, 39-летний мужчина был одет так же, как и разыскиваемый полицией подозреваемый. У него были ссадины, и в связи с задержанием он якобы сообщил, что является виновным в совершении теракта в Стокгольме. На одежде мужчины обнаружили осколки стекла.
В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Ahlens.
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Фото: AFP 2017/ Jonathan Nackstrand.
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