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Полиция Швеции арестовала еще одного подозреваемого по делу о теракте

9 апреля 2017, 18:13

Ранее полиция задержала мужчину в одном из бутиков в микрорайоне Мэрста.

Полиция Швеции арестовала еще одного подозреваемого по делу о теракте в Стокгольме, когда при наезде грузовика погибли четыре человека. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на суд, передает РИА Новости.

"Полиция арестовала человека и назначила ему общественного защитника", — заявила судья стокгольмского окружного суда Хельга Хульманн.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину в одном из бутиков в микрорайоне Мэрста. По данным источников издания, 39-летний мужчина был одет так же, как и разыскиваемый полицией подозреваемый. У него были ссадины, и в связи с задержанием он якобы сообщил, что является виновным в совершении теракта в Стокгольме. На одежде мужчины обнаружили осколки стекла.

В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Ahlens.

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Фото: AFP 2017/ Jonathan Nackstrand.

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