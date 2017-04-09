Серия взрывов в Египте

9 апреля в египетских городах Танта и Александрия прогремели взрывы у церквей. По предварительной информации, подрывы устроили смертники.





В церкви Танты бомба взорвалась в зале для молящихся. По последним данным, погибли 30 человек. Записи с камер видеонаблюдения изъяты следователями, район взрыва оцеплен. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился открыть военные госпитали для приема пострадавших.





Чуть позже, по сообщениям египетских СМИ, в районе полицейского тренировочного центра Танты произошел еще один взрыв. По неподтвержденным данным, погиб один полицейский.





Новостной портал "Эль-Ватан" проинформировал о взрыве в церкви Александрии. Восемь человек погибли, среди них трое полицейских, еще около 40 пострадали. Как сообщают египетские СМИ, в церкви Александрии мог находиться патриарх коптской церкви Тавадрос Второй — в этом месте расположена его резиденция. Через несколько минут после произошедшего у церкви на прилегающей улице прогремел второй взрыв.





Власти назвали произошедшее терактами.







