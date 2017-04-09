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Президент Египта назвал взрывы в Танте и Александрии терактами

9 апреля 2017, 18:40

Как заявил Абдель Фаттах ас-Сиси, атаки были направлены как против христиан, так и против мусульман.

Террористические акты, которые были совершены в христианских соборах двух египетских городов, направлены как против христиан, так и против мусульман. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, сообщает ТАСС.

"Этот террор направлен против нашей родины, и против христиан, и против мусульман", - указал ас-Сиси, слова которого приводятся в специальном заявлении, распространенном канцелярией главы государства. Президент Египта отметил, что произошедшие атаки "еще больше сплотят египетский народ в его стремлении противостоять террору и к установлению безопасности в стране".

Президент выразил глубокие соболезнования семьям погибших, отметив особую жестокость экстремистов, совершивших теракты "в светлый праздник Вербное воскресенье, дорогой и близкий всем египтянам".

Ас-Сиси дал распоряжение правительству страны, всем силовым структурам "в кратчайшие сроки принять все необходимые меры для обеспечения лечения всех пострадавших".

Президент Египта объявил о созыве экстренного заседания Совета национальной обороны для обсуждения обстановки после произошедших терактов в городах Танта и Александрия.

С разницей в несколько часов в воскресенье в Танте и Александрии на севере страны произошли террористические атаки. Жертвами двух нападений стали не менее 40 человек.

Александр Елистратов.

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Фото: EPA.

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