Президент Египта назвал взрывы в Танте и Александрии терактами

Как заявил Абдель Фаттах ас-Сиси, атаки были направлены как против христиан, так и против мусульман.

Террористические акты, которые были совершены в христианских соборах двух египетских городов, направлены как против христиан, так и против мусульман. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, сообщает Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, сообщает ТАСС





"Этот террор направлен против нашей родины, и против христиан, и против мусульман", - указал ас-Сиси, слова которого приводятся в специальном заявлении, распространенном канцелярией главы государства. Президент Египта отметил, что произошедшие атаки "еще больше сплотят египетский народ в его стремлении противостоять террору и к установлению безопасности в стране".





Президент выразил глубокие соболезнования семьям погибших, отметив особую жестокость экстремистов, совершивших теракты "в светлый праздник Вербное воскресенье, дорогой и близкий всем египтянам".





Ас-Сиси дал распоряжение правительству страны, всем силовым структурам "в кратчайшие сроки принять все необходимые меры для обеспечения лечения всех пострадавших".





Президент Египта объявил о созыве экстренного заседания Совета национальной обороны для обсуждения обстановки после произошедших терактов в городах Танта и Александрия.





С разницей в несколько часов в воскресенье в Танте и Александрии на севере страны произошли террористические атаки. Жертвами двух нападений стали не менее 40 человек.





Александр Елистратов.





Все новости по теме читайте здесь



