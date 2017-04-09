Президент Египта назвал взрывы в Танте и Александрии терактами
9 апреля 2017, 18:40
Как заявил Абдель Фаттах ас-Сиси, атаки были направлены как против христиан, так и против мусульман.
Террористические акты, которые были совершены в христианских соборах двух египетских городов, направлены как против христиан, так и против мусульман. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, сообщает ТАСС.
"Этот террор направлен против нашей родины, и против христиан, и против мусульман", - указал ас-Сиси, слова которого приводятся в специальном заявлении, распространенном канцелярией главы государства. Президент Египта отметил, что произошедшие атаки "еще больше сплотят египетский народ в его стремлении противостоять террору и к установлению безопасности в стране".
Президент выразил глубокие соболезнования семьям погибших, отметив особую жестокость экстремистов, совершивших теракты "в светлый праздник Вербное воскресенье, дорогой и близкий всем египтянам".
Ас-Сиси дал распоряжение правительству страны, всем силовым структурам "в кратчайшие сроки принять все необходимые меры для обеспечения лечения всех пострадавших".
Президент Египта объявил о созыве экстренного заседания Совета национальной обороны для обсуждения обстановки после произошедших терактов в городах Танта и Александрия.
С разницей в несколько часов в воскресенье в Танте и Александрии на севере страны произошли террористические атаки. Жертвами двух нападений стали не менее 40 человек.
Александр Елистратов.
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Фото: EPA.
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