«Исламское государство» взяло на ответственность за атаки на церкви в Египте

При атаке на собор Святого Марка в Александрии погибли 11 человек, еще 35 пострадали. В Танте число жертв взрыва возле коптской церкви Мар-Гиргис, по последним данным, возросло до 30.

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападения на церкви в египетских городах Танта и Александрия. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщает Reuters.





Как сообщает WTVD-TV со ссылкой на министерство здравоохранения Египта при атаке на собор Святого Марка в Александрии погибли 11 человек, еще 35 пострадали. В Танте число жертв взрыва возле коптской церкви Мар-Гиргис, по последним данным, возросло до 30.









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