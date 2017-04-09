«Исламское государство» взяло на ответственность за атаки на церкви в Египте
9 апреля 2017, 19:10
При атаке на собор Святого Марка в Александрии погибли 11 человек, еще 35 пострадали. В Танте число жертв взрыва возле коптской церкви Мар-Гиргис, по последним данным, возросло до 30.
Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападения на церкви в египетских городах Танта и Александрия. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщает Reuters.
Как сообщает WTVD-TV со ссылкой на министерство здравоохранения Египта при атаке на собор Святого Марка в Александрии погибли 11 человек, еще 35 пострадали. В Танте число жертв взрыва возле коптской церкви Мар-Гиргис, по последним данным, возросло до 30.
Источник: Lenta.ru.
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Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters.
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