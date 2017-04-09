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Голосование в соцсетях не повлияет на результаты Димаша в конкурсе «Singer 2017»

9 апреля 2017, 19:37

Димаш Кудайбергенов в финале конкурса Singer споет с известной китайской певицей Шан Венже.

Голосование в соцсетях не повлияет на результаты Димаша Кудайбергенова в китайском конкурсе «Singer 2017», сообщает Казинформ.

Согласно условиям конкурса, судьбу участника решают присутствующие 500 зрителей. По итогам каждого круга формируется рейтинг певцов с 1 по 7-е место. Участник, набравший наименьшее количество баллов, выходит из проекта, и на его место приходит новый исполнитель.

Как сообщалось ранее, 8 апреля вышел в эфир полуфинал китайского конкурса «Singer 2017» с участием казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергенова.

По итогам полуфинала первую строчку общего зачета занимает уроженец Гонконга, китайский певец Лин Илиан (Sandy Lam), его средний показатель в рейтинге - 2,58. За ним, на второй строчке расположился Димаш с показателем 2,73.

В полуфинале он исполнил арию «Confessa» Адриано Челентано и арию Дивы Плавалагуаны из фильма «Пятый элемент».

Согласно информации социальной сети Sina weibo, 8 получивших путевку в финал конкурса участников споют дуэтом с известными звездами эстрады Китая. Димаш Кудайбергенов в финале конкурса Singer споет с известной китайской певицей Шан Венже.

Жанара Мухамедиярова.

Фото: inform.kz.

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