В аэропорту Каира введены повышенные меры безопасности после терактов в египетских городах
9 апреля 2017, 19:41
На всех дорогах, ведущих к международному аэропорту, установлены пропускные пункты, досмотр проходят все без исключения лица.
Повышенные меры безопасности введены в международном аэропорту Каира после проведенных в воскресенье террористических атак в двух египетских городах. Об этом сообщил представитель администрации аэропорта, передает ТАСС.
По его словам, "усиленные меры безопасности введены как в здании аэропорта, так и на прилегающей к нему территории; все службы безопасности и полиция приведены в состояние повышенной готовности". Представитель администрации добавил, что на всех дорогах, ведущих к международному аэропорту, установлены пропускные пункты, досмотр проходят все без исключения лица, направляющиеся в главный аэропорт Египта.
Также стало известно, что власти египетской провинции Красное море, на территории которой находятся древнейшие христианские монастыри Святого Антония и Святого Павла, распорядился усилить охрану всех объектов, принадлежащих христианской церкви. Управлением безопасности провинции создана специальная комиссия для контроля за исполнением принятых мер и координации действий силовых структур региона при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Особым указом губернатора введены дополнительные меры безопасности в туристических городах, расположенных на красноморском побережье Египта. Усилены наряды полиции в гостиницах, туристические деревни патрулируют полицейские со служебными собаками.
По последним данным Министерства здравоохранения АРЕ, жертвами двух терактов, совершенных в воскресенье смертниками в коптских храмах в двух городах Египта, стали 44 человека, свыше ста пострадали. В городе Танта (провинция Гарбия) погиб 31 человек, в Александрии - 13.
Александр Елистратов.
Все новости по теме читайте здесь.
Фото: EPA/MOHAMED HOSSAM.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852792-080b9c6e8f0329a7a1a262ed8ecf7044
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...