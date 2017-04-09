В аэропорту Каира введены повышенные меры безопасности после терактов в египетских городах

На всех дорогах, ведущих к международному аэропорту, установлены пропускные пункты, досмотр проходят все без исключения лица.

Повышенные меры безопасности введены в международном аэропорту Каира после проведенных в воскресенье террористических атак в двух египетских городах. Об этом сообщил представитель администрации аэропорта, передает Об этом сообщил представитель администрации аэропорта, передает ТАСС





По его словам, "усиленные меры безопасности введены как в здании аэропорта, так и на прилегающей к нему территории; все службы безопасности и полиция приведены в состояние повышенной готовности". Представитель администрации добавил, что на всех дорогах, ведущих к международному аэропорту, установлены пропускные пункты, досмотр проходят все без исключения лица, направляющиеся в главный аэропорт Египта.





Также стало известно, что власти египетской провинции Красное море, на территории которой находятся древнейшие христианские монастыри Святого Антония и Святого Павла, распорядился усилить охрану всех объектов, принадлежащих христианской церкви. Управлением безопасности провинции создана специальная комиссия для контроля за исполнением принятых мер и координации действий силовых структур региона при возникновении чрезвычайных ситуаций.





Особым указом губернатора введены дополнительные меры безопасности в туристических городах, расположенных на красноморском побережье Египта. Усилены наряды полиции в гостиницах, туристические деревни патрулируют полицейские со служебными собаками.





По последним данным Министерства здравоохранения АРЕ, жертвами двух терактов, совершенных в воскресенье смертниками в коптских храмах в двух городах Египта, стали 44 человека, свыше ста пострадали. В городе Танта (провинция Гарбия) погиб 31 человек, в Александрии - 13.





Александр Елистратов.





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