В центре Александрии обезврежено взрывное устройство

Полиции удалось обезвредить взрывное устройство, заложенное в одном из центральных районов египетского города Александрия, где несколько часов назад в соборе Святого Марка был совершен теракт. Об этом сообщил представитель управления безопасности северной столицы страны, передает Об этом сообщил представитель управления безопасности северной столицы страны, передает ТАСС





По его информации, подразделения гражданской обороны обнаружили взрывное устройство, заложенное рядом с местным университетом. Представитель силовой структуры отметил, что саперы обезвредили его на месте.





С разницей в несколько часов в городах Танта и Александрия на севере страны сегодня были совершены террористические атаки в христианских храмах, где прихожане собрались на торжественные службы в праздничное Вербное (Пальмовое) воскресенье. Согласно последним данным министерства здравоохранения Египта, жертвами терактов, осуществленных боевиками-смертниками, стали 44 человека, более 100 получили ранения. В Танте (провинция Гарбия) погиб 31 человек, в Александрии - 13.





Александр Елистратов.





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