Злоумышленник напал с кирпичом на продавца киоска в Алматы
9 апреля 2017, 20:50
Инцидент произошел в алматинском микрорайоне "Орбита-2".
Хулиган избил кирпичом продавца киоска в Алматы.
По информации группы "Гражданский патруль" в Facebook, мужчина оскорбил покупательницу киоска, а после добрался и до продавца. Инцидент произошел в алматинском микрорайоне Орбита-2 на улице Навои.
По словам очевидцев и пострадавшего, прохожий, по всей видимости нетрезвый, начал приставать к незнакомой женщине, употребляя нецензурную речь. Продавец киоска, на глазах которого происходило домогательство, терпеть неприятное зрелище не стал и заступился за беззащитную женщину.
В ответ разъяренный преступник поднял с земли кирпич и начал избивать продавца, после зашел в киоск и устроил настоящий погром. Прохожие вызвали полицию, но до приезда наряда злоумышленник успел скрыться.
К счастью, продавец киоска, судя по видео одного из очевидцев, не получил серьезных травм. Видео предоставлено сообществом "Гражданский патруль".
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: Sputnik / Табылды Кадырбеков.
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