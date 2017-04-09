Злоумышленник напал с кирпичом на продавца киоска в Алматы

Хулиган избил кирпичом продавца киоска в Алматы.





По информации группы "Гражданский патруль" в Facebook, мужчина оскорбил покупательницу киоска, а после добрался и до продавца. Инцидент произошел в алматинском микрорайоне Орбита-2 на улице Навои.





По словам очевидцев и пострадавшего, прохожий, по всей видимости нетрезвый, начал приставать к незнакомой женщине, употребляя нецензурную речь. Продавец киоска, на глазах которого происходило домогательство, терпеть неприятное зрелище не стал и заступился за беззащитную женщину.





В ответ разъяренный преступник поднял с земли кирпич и начал избивать продавца, после зашел в киоск и устроил настоящий погром. Прохожие вызвали полицию, но до приезда наряда злоумышленник успел скрыться.





К счастью, продавец киоска, судя по видео одного из очевидцев, не получил серьезных травм. Видео предоставлено сообществом "Гражданский патруль".











