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Злоумышленник напал с кирпичом на продавца киоска в Алматы

9 апреля 2017, 20:50

Инцидент произошел в алматинском микрорайоне "Орбита-2".

Хулиган избил кирпичом продавца киоска в Алматы.

По информации группы "Гражданский патруль" в Facebook, мужчина оскорбил покупательницу киоска, а после добрался и до продавца. Инцидент произошел в алматинском микрорайоне Орбита-2 на улице Навои.

По словам очевидцев и пострадавшего, прохожий, по всей видимости нетрезвый, начал приставать к незнакомой женщине, употребляя нецензурную речь. Продавец киоска, на глазах которого происходило домогательство, терпеть неприятное зрелище не стал и заступился за беззащитную женщину.

В ответ разъяренный преступник поднял с земли кирпич и начал избивать продавца, после зашел в киоск и устроил настоящий погром. Прохожие вызвали полицию, но до приезда наряда злоумышленник успел скрыться.

К счастью, продавец киоска, судя по видео одного из очевидцев, не получил серьезных травм. Видео предоставлено сообществом "Гражданский патруль".


Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: Sputnik / Табылды Кадырбеков.

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