Димаша Кудайбергенова признали популярным певцом международного уровня

Димаш Кудайбергенов поблагодарил всех своих фанатов за поддержку.

На мероприятии 17th Top China Music Awards Димаш Кудайбергенов выиграл номинацию "Популярный певец международного уровня". Об этом в своем Instagram сообщил продюсер и друг артиста Алпамыс Шаримов, передает Об этом в своем Instagram сообщил продюсер и друг артиста Алпамыс Шаримов, передает Казинформ





«Поздравляю, друг! Поздравляю Вас, Канат ага! Поздравляю всех вас! За три месяца вторая победа. Самый популярный певец Азии стал на мероприятии 17th Top China Music Awards «Популярным певцом международного уровня», - написал Алпамыс Шаримов.





В свою очередь, Димаш Кудайбергенов поблагодарил всех своих фанатов за поддержку. «Всем спасибо!!! Дорогие поклонники, я люблю вас», - поделился своей радостью в Instagram молодой певец.









Жанара Темирбаева.



