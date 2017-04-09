В Египте объявлен трехдневный траур по жертвам терактов в Танте и Александрии
9 апреля 2017, 21:20
По последним данным министерства здравоохранения Египта, жертвами терактов, совершенных смертниками, стали 46 человека, более ста получили ранения.
Власти Египта объявили общенациональный трехдневный траур по жертвам террористических актов, которые были совершены в двух городах на севере страны, сообщает ТАСС.
Теракты были совершены в христианских храмах, где прихожане собрались на торжественные службы в праздничное Пальмовое воскресенье.
По последним данным министерства здравоохранения Египта, жертвами терактов, совершенных смертниками, стали 46 человека, более ста получили ранения. В городе Танта (провинция Гарбия) погибли 30 человек, в Александрии - 16.
Александр Елистратов.
Все новости по теме читайте здесь.
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852798-f5812f2eb1972fc352b04466d325be5a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...