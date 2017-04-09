Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Египте объявлен трехдневный траур по жертвам терактов в Танте и Александрии

9 апреля 2017, 21:20

По последним данным министерства здравоохранения Египта, жертвами терактов, совершенных смертниками, стали 46 человека, более ста получили ранения.

Власти Египта объявили общенациональный трехдневный траур по жертвам террористических актов, которые были совершены в двух городах на севере страны, сообщает ТАСС.

Теракты были совершены в христианских храмах, где прихожане собрались на торжественные службы в праздничное Пальмовое воскресенье.

По последним данным министерства здравоохранения Египта, жертвами терактов, совершенных смертниками, стали 46 человека, более ста получили ранения. В городе Танта (провинция Гарбия) погибли 30 человек, в Александрии - 16.

Александр Елистратов.

Все новости по теме читайте здесь.

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...