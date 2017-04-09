В Египте объявлен трехдневный траур по жертвам терактов в Танте и Александрии

По последним данным министерства здравоохранения Египта, жертвами терактов, совершенных смертниками, стали 46 человека, более ста получили ранения.

Власти Египта объявили общенациональный трехдневный траур по жертвам террористических актов, которые были совершены в двух городах на севере страны, сообщает сообщает ТАСС





Теракты были совершены в христианских храмах, где прихожане собрались на торжественные службы в праздничное Пальмовое воскресенье.





По последним данным министерства здравоохранения Египта, жертвами терактов, совершенных смертниками, стали 46 человека, более ста получили ранения. В городе Танта (провинция Гарбия) погибли 30 человек, в Александрии - 16.





Александр Елистратов.





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