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Политическое урегулирование в Сирии требует участия Асада, заявил Тиллерсон

9 апреля 2017, 21:47

Госсекретарь США выразил надежду, что Россия будет играть "конструктивную роль" в поддержке перемирия через переговоры в Астане и в Женеве.

Главный приоритетом для США в Сирии остается разгром группировки "Исламское государство", а процесс политического урегулирования в стране потребует участия президента Башара Асада, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает РИА Новости.

"Мы верим, что первый приоритет – это разгром ИГ. Путем его разгрома и устранения "халифата" мы устраняем или минимизируем угрозу не только для США, но для всей стабильности в регионе. И когда угроза ИГ ликвидирована или минимизирована, мы можем переключить наше внимание на стабилизацию ситуации в Сирии", — заявил Тиллерсон в интервью телеканалу CBS.

"Мы надеемся, мы сможем предотвратить продолжение гражданской войны и сможем усадить стороны (конфликта) за стол и начать процесс политических обсуждений. Очевидно, что это требует участия режима (президента Сирии Башара Асада)", — добавил госсекретарь.

При этом он выразил надежду, что Россия будет играть "конструктивную роль" в поддержке перемирия через переговоры в Астане и в Женеве.

Фото: РИА Новости. Рамиль Ситдиков.

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