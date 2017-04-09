Британские "джентльмены" подрались на скачках

Несколько хорошо одетых мужчин сразу после финиша по неизвестной причине начали выяснять отношения прямо на трибуне.

Несколько зрителей устроили потасовку на трибуне во время скачек в Великобритании. Видео драки было опубликовано на YouTube-канале Daily Mail News, передает Видео драки было опубликовано на YouTube-канале Daily Mail News, передает РИА Новости





Инцидент произошел на традиционных ежегодных скачках Grand National, которые проходят на ипподроме Эйнтри в Ливерпуле. Несколько хорошо одетых мужчин сразу после финиша по неизвестной причине начали выяснять отношения прямо на трибуне, пишет Daily Mail. При этом один из участников драки несколько раз попал сопернику кулаком в лицо, а тот не остался в долгу и ударил оппонента по голове бутылкой шампанского.





Персоналу в конце концов удалось разнять участников потасовки. Всего 8 апреля полицейские по разным причинам арестовали семерых посетителей скачек, из них двоих — за драку, уточняет Daily Mail.







