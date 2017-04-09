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Британские "джентльмены" подрались на скачках

9 апреля 2017, 22:38

Несколько хорошо одетых мужчин сразу после финиша по неизвестной причине начали выяснять отношения прямо на трибуне.

Несколько зрителей устроили потасовку на трибуне во время скачек в Великобритании. Видео драки было опубликовано на YouTube-канале Daily Mail News, передает РИА Новости.

Инцидент произошел на традиционных ежегодных скачках Grand National, которые проходят на ипподроме Эйнтри в Ливерпуле. Несколько хорошо одетых мужчин сразу после финиша по неизвестной причине начали выяснять отношения прямо на трибуне, пишет Daily Mail. При этом один из участников драки несколько раз попал сопернику кулаком в лицо, а тот не остался в долгу и ударил оппонента по голове бутылкой шампанского.

Персоналу в конце концов удалось разнять участников потасовки. Всего 8 апреля полицейские по разным причинам арестовали семерых посетителей скачек, из них двоих — за драку, уточняет Daily Mail.


Фото: кадр из видео.

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