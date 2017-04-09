Британские "джентльмены" подрались на скачках
9 апреля 2017, 22:38
Несколько хорошо одетых мужчин сразу после финиша по неизвестной причине начали выяснять отношения прямо на трибуне.
Несколько зрителей устроили потасовку на трибуне во время скачек в Великобритании. Видео драки было опубликовано на YouTube-канале Daily Mail News, передает РИА Новости.
Инцидент произошел на традиционных ежегодных скачках Grand National, которые проходят на ипподроме Эйнтри в Ливерпуле. Несколько хорошо одетых мужчин сразу после финиша по неизвестной причине начали выяснять отношения прямо на трибуне, пишет Daily Mail. При этом один из участников драки несколько раз попал сопернику кулаком в лицо, а тот не остался в долгу и ударил оппонента по голове бутылкой шампанского.
Персоналу в конце концов удалось разнять участников потасовки. Всего 8 апреля полицейские по разным причинам арестовали семерых посетителей скачек, из них двоих — за драку, уточняет Daily Mail.
Фото: кадр из видео.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852802-e6a08eaa68913deb5086a9a1b6fc232f
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...