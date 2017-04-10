Мать пятерых детей обвинили во лжи из-за её шикарной фигуры
10 апреля 2017, 00:38
Женщина в свои 35 обладает стройной подкачанной фигурой. Завистливые пользователи уверены, что это просто невозможно.
Британка Симона Гейтли, которая ежедневно по несколько часов проводит в спортзале, жалуется на нападки со стороны пользователей социальных сетей. Дело в том, что женщина в свои 35 обладает стройной подкачанной фигурой. Завистливые пользователи уверены, что это просто невозможно, пишет Life.
Жительница графства Норт-Йоркшир стала звездой соцсетей после того, как сбросила 115 килограммов и превратилась в фитоняшку. Для достижения такого фантастического результата ей пришлось изменить рацион питания, бегать по полтора часа в день и ежедневно ходить на тренировки в спортзал. Всё это надо было как-то чередовать с воспитанием пятерых детей.
Также девушка выучилась на специалиста в области спорта и физической науки.
Девять месяцев назад девушка зарегистрировала аккаунт в "Инстаграме" в надежде консультировать матерей, у которых начались проблемы с весом после родов. Страница быстро стала популярной. Сейчас у многодетной матери более 37 тысяч подписчиков.
Однако пользователи не спрашивают совета, как похудеть, а массово осуждают женщину. Так, один из критиков даже поставил под сомнение сам факт родов. По мнению некоторых, Симона прибегала к помощи суррогатной матери.
Британка заявила, что хочет доказать родство с собственными детьми. Сейчас она пишет книгу, ориентированную на женщин.
Фото: Instagram.
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