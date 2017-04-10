В Египте на три месяца вводится режим чрезвычайной ситуации
10 апреля 2017, 01:24
Об этом президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в специальном обращении к нации после терактов, унесших жизни 44 человек
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца, передает ТАСС.
Об этой вынужденной мере глава государства заявил в воскресенье в специальном обращении к нации после терактов, унесших жизни 44 человек.
Напомним, два взрыва прогремели в воскресенье на севере Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта утром произошел взрыв, погибли порядка 30 человек, десятки получили ранения. Подрыв, предположительно, осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы.
Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта Александрии, где в это время находился патриарх Коптской церкви Феодор (Тавадрос) II. Погибли 16 человек. Среди погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"
Дина Пьяных, Дмитрий Тарасов.
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Фото: REUTERS/ Mohamed Abd El Ghany.
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