Британец нашёл в советском танке Т-54 золотые слитки стоимостью 2,3 млн евро
10 апреля 2017, 01:49
Сокровища были обнаружены, когда Ник и его коллега, механик Тодд Чемберлен, начали реставрировать танк.
55-летний коллекционер танков из Британии Ник Мид приобрёл советский Т-54 за 30 тысяч фунтов стерлингов (более двух миллионов рублей). Но покупка окупилась сторицей: в топливном баке танка Ник обнаружил целых пять золотых слитков. Каждый — весом около пяти килограмм. Их общая стоимость оценивается в два миллиона британских фунтов (2,3 млн евро), сообщает Life.
Сокровища были обнаружены, когда Ник и его коллега, механик Тодд Чемберлен, начали реставрировать танк. Они опасались найти внутри него боеприпасы, но вместо этого выудили сокровища. Реставраторы уверены, что золото было награблено иракскими солдатами в Кувейте во время войны в Персидском заливе.
Всего коллекция Ника насчитывает 150 военных автомобилей. Ник держит свою коллекцию в городе Хелмдон, на западе Англии, где разрешает людям кататься на военной технике за деньги на своей ферме.
Светлана Купчинская.
Фото: thesun.co.uk
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