Ясную погоду прогнозируют синоптики в понедельник
10 апреля 2017, 06:00
Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юге – гроза.
Большая часть республики будет находиться под влиянием антициклона, где сохранится погода без осадков, лишь на юге, юго-западе и северо-западе с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юге – гроза.
Днем в Южно-Казахстанской, Атырауской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, в Южно-Казахстанской области – местами гроза.
В Кызылординской области днем местами ожидается гроза.
В Костанайской, Карагандинской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской, днем в Мангыстауской области местами ожидается туман.
В Алматы днем 13°, ясно.
В Астане днем 9°, ясно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: vesna-kzn.ru
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