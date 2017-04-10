Ясную погоду прогнозируют синоптики в понедельник

Большая часть республики будет находиться под влиянием антициклона, где сохранится погода без осадков, лишь на юге, юго-западе и северо-западе с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди

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сообщает

со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.