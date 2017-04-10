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Ясную погоду прогнозируют синоптики в понедельник

10 апреля 2017, 06:00

Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юге – гроза.

Большая часть республики будет находиться под влиянием антициклона, где сохранится погода без осадков, лишь на юге, юго-западе и северо-западе с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юге – гроза.

Днем в Южно-Казахстанской, Атырауской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, в Южно-Казахстанской области – местами гроза.

В Кызылординской области днем местами ожидается гроза.

В Костанайской, Карагандинской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской, днем в Мангыстауской области местами ожидается туман.

В Алматы днем 13°, ясно.

В Астане днем 9°, ясно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: vesna-kzn.ru


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