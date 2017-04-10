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Бибилов заявил, что победил на президентских выборах в Южной Осетии

10 апреля 2017, 06:18

Кандидатами на высший пост страны зарегистрированы действующий президент Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев.

Кандидат в президенты Южной Осетии спикер парламента Анатолий Бибилов назвал себя победителем президентских выборов в Южной Осетии, передает РИА Новости.

"Нами собраны все копии протоколов с подписями представителей всех кандидатов в президенты. По сумме всех протоколов, которые мы обработали и посчитали, я набрал 54,9 процента голосов. Так что я считаю себя победителем", — сказал он РИА Новости.
По данным обработки 35% протоколов, Бибилов набирает 48,7%, сообщила ранее журналистам глава ЦИК Белла Плиева.

Кандидатами на высший пост страны зарегистрированы действующий президент Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Все кандидаты выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией.

Всего открыто 77 избирательных участков, пять из них — на территории России. Порог явки составляет 50% плюс один голос. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов.

Фото: РИА Новости

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