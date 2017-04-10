Определен участник "Новой волны-2017" от Казахстана

"Поделюсь хорошей новостью. Я стал финалистом международного конкурса песни "Новая волна-­2017"!!! Извините, что уехал в Москву, не оповестив вас. Хотел сделать хороший сюрприз. Моя мечта сбылась, и я с вами делюсь этим", — написал на своей странице певец.

Также мать Рустема Жугунусова поделилась этой новостью на своей странице в Инстаграм, которая является продюсером певца.





"Дорогие сограждане, хочу поделиться с вами своей радостью. Мой старший сын выиграл путевку на "Новую волну 2017", — написала Айнур Жугунусова. Также, в 2014 году младший брат Рустема Жугунусова Мухаммедали Жугунусов принимал участие в детской Новой волне.



