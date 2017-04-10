Определен участник "Новой волны-2017" от Казахстана
10 апреля 2017, 06:44
Представлять Казахстан на песенном конкурсе "Новая волна-2017" в Сочи поедет Рустем Жугунусов.
На ежегодном популярном песенном конкурсе в Сочи "Новая волна-2017" Казахстан будет представлять певец Рустем Жугунусов. Об это он сообщил на своей странице в Инстаграм.
"Поделюсь хорошей новостью. Я стал финалистом международного конкурса песни "Новая волна-2017"!!! Извините, что уехал в Москву, не оповестив вас. Хотел сделать хороший сюрприз. Моя мечта сбылась, и я с вами делюсь этим", — написал на своей странице певец.
Также мать Рустема Жугунусова поделилась этой новостью на своей странице в Инстаграм, которая является продюсером певца.
"Дорогие сограждане, хочу поделиться с вами своей радостью. Мой старший сын выиграл путевку на "Новую волну 2017", — написала Айнур Жугунусова. Также, в 2014 году младший брат Рустема Жугунусова Мухаммедали Жугунусов принимал участие в детской Новой волне.
Источник: Sputnik.kz
Фото: социальные сети
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