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Определен участник "Новой волны-2017" от Казахстана

10 апреля 2017, 06:44

Представлять Казахстан на песенном конкурсе "Новая волна-2017" в Сочи поедет Рустем Жугунусов.

На ежегодном популярном песенном конкурсе в Сочи "Новая волна-2017" Казахстан будет представлять певец Рустем Жугунусов. Об это он сообщил на своей странице в Инстаграм.

"Поделюсь хорошей новостью. Я стал финалистом международного конкурса песни "Новая волна-­2017"!!! Извините, что уехал в Москву, не оповестив вас. Хотел сделать хороший сюрприз. Моя мечта сбылась, и я с вами делюсь этим", — написал на своей странице певец.

Также мать Рустема Жугунусова поделилась этой новостью на своей странице в Инстаграм, которая является продюсером певца.

"Дорогие сограждане, хочу поделиться с вами своей радостью. Мой старший сын выиграл путевку на "Новую волну 2017", — написала Айнур Жугунусова. Также, в 2014 году младший брат Рустема Жугунусова Мухаммедали Жугунусов принимал участие в детской Новой волне.

Источник: Sputnik.kz

Фото: социальные сети


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