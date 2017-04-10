Малайзийский офицер стала главной няшей в полиции
10 апреля 2017, 06:49
Ирэн Уай Элэм, которая работает в правоохранительных органах, покорила пользователей Сети своим удивительно милым видом.
Очаровательный офицер полиции работает в столице Малайзии — городе Куала-Лумпуре, сообщает Life.ru.
Ирэн уверена, что в том числе она несёт ответственность за имидж всего ведомства. Поэтому она просто обязана всегда хорошо выглядеть.
Пользователи соцсетей в комментариях к фото уговаривают Ирэн арестовать их, лишь бы оказаться рядом на несколько минут.
"Вы можете сломать девушку, но временно. Сильная девушка всегда будет собирать осколки, перестраивать себя и вернётся сильнее, чем была", — пишет правоохранительница на своей странице в соцсети.
Фото: социальные сети
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