Малайзийский офицер стала главной няшей в полиции

Очаровательный офицер полиции работает в столице Малайзии — городе Куала-Лумпуре, сообщает Life.ru.





Ирэн уверена, что в том числе она несёт ответственность за имидж всего ведомства. Поэтому она просто обязана всегда хорошо выглядеть.





Пользователи соцсетей в комментариях к фото уговаривают Ирэн арестовать их, лишь бы оказаться рядом на несколько минут.





"Вы можете сломать девушку, но временно. Сильная девушка всегда будет собирать осколки, перестраивать себя и вернётся сильнее, чем была", — пишет правоохранительница на своей странице в соцсети.



