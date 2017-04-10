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Малайзийский офицер стала главной няшей в полиции

10 апреля 2017, 06:49

Ирэн Уай Элэм, которая работает в правоохранительных органах, покорила пользователей Сети своим удивительно милым видом.

Очаровательный офицер полиции работает в столице Малайзии — городе Куала-Лумпуре, сообщает Life.ru.

Ирэн уверена, что в том числе она несёт ответственность за имидж всего ведомства. Поэтому она просто обязана всегда хорошо выглядеть.

Пользователи соцсетей в комментариях к фото уговаривают Ирэн арестовать их, лишь бы оказаться рядом на несколько минут.

"Вы можете сломать девушку, но временно. Сильная девушка всегда будет собирать осколки, перестраивать себя и вернётся сильнее, чем была", — пишет правоохранительница на своей странице в соцсети.

Фото: социальные сети

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