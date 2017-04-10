На границе Казахстана и Кыргызстана произошло землетрясение
10 апреля 2017, 07:00
Эпицентр расположен в 84 километрах на юго-запад от Алматы.
На границе Казахстана и Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой 3,8, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан".
Землетрясение было зафиксировано 10 апреля в 05.33 по времени Астаны. Эпицентр расположен в 84 километрах на юго-запад от Алматы. Очаг подземных толчков зафиксирован на глубине 15 километров.
"Энергетический класс землетрясения - 8,6. Сведений об ощутимости нет. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала", - говорится в сообщении.
Фото: Уральской недели
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